وأوضح السيد بلحيمر في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه أشرف على "مناقشة أطروحة الدكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1 والموسومة + الإطار القانوني لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي".
عمار بلحيمر يشرف على مناقشة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1
أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 19:58 الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا قراءة : 14 مرات
الجزائر - أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، يوم السبت، على مناقشة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1.
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