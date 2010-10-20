Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

 عمار بلحيمر يشرف على مناقشة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 19:58     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 14 مرات

الجزائر - أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، يوم السبت، على مناقشة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1.

وأوضح السيد بلحيمر في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه أشرف على "مناقشة أطروحة الدكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1 والموسومة + الإطار القانوني لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي".

آخر تعديل على السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 20:40
كلـمات مفتـاحيــة :
 عمار بلحيمر يشرف على مناقشة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 19:58     الفئـة : صحــة - عــلوم - تكـنــولوجــيا     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.10

 عمار بلحيمر يشرف على مناقشة أطروحة دكتوراه لإحدى طالباته بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1

20.10.10

"كان" المنشط في الإذاعة الثالثة في ذمة الله 

20.10.10

هزة أرضية بالبليدة: عدم تسجيل خسائر مادية أو بشرية

20.10.10

حادث انفجار الغاز بالبيض: 5 قتلى و16 جريحا

20.10.10

تعديل الدستور: إبراز في رابع يوم من الحملة "أهمية مضمون" المشروع من أجل بناء جزائر جديدة

20.10.10

افتتاح مدرج جامعي بمعهد العلوم السياسة والعلاقات الدولية تخليدا للأستاذ عبد الحميد دراجي

الأكثــر قـراءة

20.10.08

بريد الجزائر يطلق خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم"

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.06

مسرحية "شكون يخدع شكون" تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.07

كرة القدم/ مباريات ودية: "أبحث عن الصعوبة بهدف التحسن"