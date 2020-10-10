أقوال الأحزاب السياسية والتنظيمات في اليوم الرابع من الحملة الاستفتائية حول الدستور

الجزائر - أجمعت أغلب تصريحات رؤساء الاحزاب السياسية والتنظيمات الوطنية اليوم السبت، على أهمية وثيقة مشروع تعديل الدستور المطروحة للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.

- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني أبرز خلال تجمع نشطه بوهران : مشروع تعديل الدستور "هو دستور الحريات بامتياز لا تكون فيها الزعامات إلا للشعب الجزائري لبناء جزائر جديدة قوامها دولة الحق والقانون والحريات".

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، أبو الفضل بعجي، من ولاية عنابة : التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، "يكرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي".

- رئيسة حزب "تاج" فاطمة الزهراء زرواطي من البويرة : المواطنون مدعوون للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر حول مشروع تعديل الدستور "بكل وعي ومسؤولية في هذه الاستشارة الانتخابية من أجل التغيير وبناء دولة عصرية وديمقراطية".

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- رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، من الأغواط : ''العزوف عن الانتخابات ليس حلا و التجارب والاستحقاقات الانتخابية السابقة أثبتت أن التزوير يكون في حالة عزوف الهيئة الناخبة عن أداء واجبها''.

- رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني من ولاية الجلفة : "وثيقة الدستور الجديد تنص وتضمن توسيع دوائر الحقوق الفردية والجماعية ما يؤدي بالارتقاء إلى الحياة السياسية والحزبية والجمعوية".

- الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك : المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري يعد "جامعا وشاملا لكل القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطن".

- رئيس حزب "الوسيط السياسي"، أحمد لعروسي رويبط، : مشروع تعديل الدستور المطروحة على الاستفتاء الشعبي "يستجيب لمطالب الحراك الشعبي" و يتعتبر "وثيقة اساسية من اجل التغيير الذي وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي".