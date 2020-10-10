رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في زيارة إلى الجزائر

الجزائر - شرع عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي، مساء اليوم السبت في زيارة رسمية على رأس وفد هام إلى الجزائر تدوم يومين، مرفوقا برئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وانغ شياوتاو.

وكان في استقبال السيد جايشي لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، المدير العام لدائرة أسيا-اوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية قناد بومدين.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف "تعزيز" و"ترقية" علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر والصين.

وستكون فرصة للجانبين ل"تقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية، والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة"، حسبما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

كما سيتم التباحث حول "أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وسيوقع الجانبان، خلال هذه الزيارة، على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني يتعلق بهبة مالية قدرها 100 مليون يوان لتمويل مشاريع التعاون بين البلدين.