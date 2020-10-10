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حادث انفجار الغاز بالبيض: الوزير الأول يعزي عائلات الضحايا ويتمنى الشفاء للمصابين

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 18:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
حادث انفجار الغاز بالبيض: الوزير الأول يعزي عائلات الضحايا ويتمنى الشفاء للمصابين

الجزائر - قدم الوزير الاول، عبد العزيز جراد اليوم السبت تعازيه الخالصة الى عائلات ضحايا الحادث الاليم الذي وقع بولاية البيض اثر تسرب الغاز.

ودون السيد جراد على صفحته بموقع تويتر تغريدة جاء فيها: "اثر الحادث الاليم الذي وقع بسبب تسرب الغاز بولاية البيض وأودى بحياة أربعة مواطنين وإصابة آخرين، أتقدم بأخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة لعائلات الضحايا، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد أرواحهم في الفردوس الاعلى، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

آخر تعديل على السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 19:10
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حادث انفجار الغاز بالبيض: الوزير الأول يعزي عائلات الضحايا ويتمنى الشفاء للمصابين
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 18:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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