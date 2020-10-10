Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التعديل الدستوري "يحدد العهدات ويغلق الباب أمام تسلط الحكم الفردي" (بعجي)

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 17:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

عنابة - أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى، أبو الفضل بعجي، اليوم السبت بعنابة، بأن التعديل الدستوري المقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، "يكرس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات وغلق الباب نهائيا أمام تسلط الحكم الفردي".

وأوضح السيد بعجي، خلال تجمع شعبي نشطه بقصر الثقافة محمد بوضياف بوسط المدينة بحضور مناضلى تشكيلته السياسية يمثلون محافظات حزب جبهة التحرير الوطني لولايات عنابة والطارف وقالمة وذلك في إطار الحملة الاستفتائية، أن مشروع التعديل الدستوري خص مبدأ التداول على السلطة وتحديد العهدات بمادة صماء ومحفوظة.

وأضاف بأن مبدأ التداول على السلطة في مشروع التعديل الدستوري لا يخص منصب رئيس الجمهورية فحسب، بل يتعداه لمنصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول، الذي يفتح المجال أمام التشكيلات السياسية التي تفوز مستقبلا بالأغلبية في المواعيد الانتخابية اللاحقة للمشاركة الفعلية في اقتراح وتنفيد البرامج.

وقال السيد بعجي في ذات السياق : "إن مشروع التعديل الدستوري توافقي ويحمل الكثير من مقترحات ومساهمات الأحزاب التي شاركت في إثرائه"، مضيفا بأن أكثر من 101 تعديل تتضمنه هذه الوثيقة "تخدم مصلحة البلاد وتؤسس لاستقرار الجزائر".

وإلى جانب الفصل بين السلطات، اعتبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني باب الحريات "مكسبا يفتخر به في مشروع التعديل الدستوري"، مؤكدا بأن تشكيلته السياسية ستكون يوم الفاتح من نوفمبر المقبل مع الموعد الاستفتائي للتصويت بقوة بـ"نعم" على التعديل الدستوري ليكون ذلك "نقطة انطلاق لإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وبناء جزائر قوية و مستقرة".

وكان السيد بعجي قد استهل كلمته أمام الحضور بالتأكيد على "سعي تشكيلته السياسية لتصحيح وضعها ورد الاعتبار للمناضلين النزهاء ومكانة التكوين بالإضافة إلى فتح أبواب الحزب أمام فئة الشباب".

كلـمات مفتـاحيــة :
التعديل الدستوري "يحدد العهدات ويغلق الباب أمام تسلط الحكم الفردي" (بعجي)
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 17:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.10

رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في زيارة إلى الجزائر

20.10.10

ترقية السياحة الوطنية مرهونة بالاستغلال الأمثل للمقومات المحلية

20.10.10

إبراهيم مراد: "سياسة التكفل بمناطق الظل بدأت تتجلى عبر عديد مناطق البلاد"

20.10.10

واجعوط يؤكد حرصه على ترسيخ ثقافة الحوار "الجاد والصريح" مع الشريك الإجتماعي

20.10.10

تمنراست: العثور على جثة فتاة متوفاة تعرضت للحرق بحي تهقارت الغربية

20.10.10

سكنات عدل: تعليمات صارمة للمدراء الجهويين لتجنب التأخر في أشغال التهيئة  

الأكثــر قـراءة

20.10.08

بريد الجزائر يطلق خدمة الامتياز "الذهبية بريميوم"

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.07

كرة القدم/ مباريات ودية: "أبحث عن الصعوبة بهدف التحسن"

20.10.06

مسرحية "شكون يخدع شكون" تمتع عشاق الفن الرابع بخنشلة