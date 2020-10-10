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حادث انفجار الغاز بالبيض: الرئيس تبون يعزي عائلات ضحايا ويرسل وفدا وزاريا

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 16:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
حادث انفجار الغاز بالبيض: الرئيس تبون يعزي عائلات ضحايا ويرسل وفدا وزاريا

الجزائر - تقدم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم السبت بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات ضحايا الحادث الأليم الذي تسبب فيه تسرب الغاز بمدينة البيض وأودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "على إثر الحادث الأليم الذي تسبب فيه تسرب الغاز بمدينة البيض وأودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين، يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بأخلص عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصابين".

وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس الجمهورية أوفد إثر هذا الحادث و "على جناح السرعة" وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والطاقة "للوقوف على مخلفات الحادث الأليم واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمتضررين".

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون أمر أيضا وزير الداخلية بفتح "تحقيق مدقق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات".

إقرأ أيضا: انفجار اثر تسرب للغاز بالبيض

 

آخر تعديل على السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 16:46
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حادث انفجار الغاز بالبيض: الرئيس تبون يعزي عائلات ضحايا ويرسل وفدا وزاريا
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 16:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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