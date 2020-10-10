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إبراز دور النخب في إثراء الدستور الجديد و تعبئة المجتمع المدني

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات

الجزائر- أكد مشاركون اليوم السبت بالجزائر خلال ندوة حول دور النخب في إثراء و مناقشة مشروع دستور 2020 على ضرورة تعبئة و تجنيد المجتمع المدني في تكريس الحياة السياسية.

وابرز المتدخلون من أساتذة و باحثون في الندوة، التي نظمتها الرابطة الجزائرية للفكر و الثقافة حول "دور النخب في الجزائر الجديدة لإثراء و مناقشة مشروع الدستور الجديد"، دور المجتمع المدني في تجسيد و تكريس الجمهورية الجديدة و تجنيد النخبة الوطنية للنهوض بالحركة الفكرية.      

وأكد الأستاذ و عضو في الرابطة، السيد سعيد مقدم أن المجتمع المدني هو "أحد مؤشرات التنمية البشرية و المستدامة"، مبرزا أن هذا الأخير يعد بمثابة "شريك فعال" في تجسيد الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد.

كما أشار أن المجتمع المدني هو بمثابة قطاع" ثالث" يُعتمد عليه في الشراكة بين السلطة السياسة و المجتمع، مذكرا في ذات السياق أن المجتمع المدني هو أيضا شريك في رسم السياسات العامة للحكومة، مضيفا أن نص الدستور الجديد المعدل يضمن تعزيز دوره و تشجيع الديمقراطية التشاركية من خلال الجمعيات و المنظمات الوطنية  التي ستحظى بإنشاء مرصد وطني.

من جهتها قالت الدكتورة و مستشارة في الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة السيدة ابتسام حملاوي، أن النخب تلعب دور هاما في صناعة "الوعي المجتمعي" من خلال فرض نفسها في العمل السياسي و توجيه المجتمع .

وفي سياق حديثها عن المكانة التي تلعبها النخبة في الحياة السياسية اعتبرت السيدة حملاوي أن هذه الأخيرة فشلت في المرحلة السابقة في "فرض أراءها على السلطة الحاكمة".

كما أضافت قائلة أن الدستور الجديد يعزز مكانة و دور النخب في إثراء الحياة السياسية من خلال "تفعيل الديمقراطية التشاركية و إنشاء مرصد و طني للمجتمع المدني".

كما تطرق من جهته الدكتور علي ربيش إلى دورالنخبة في تبسيط مفاهيم الدستور الجديد، معتبرا أن المشروع السياسي للدولة ماهو إلا "تتويج للفعل الثقافي" الذي بدوره يساهم في رسم معالم الدولة و احداث "التحول و التغير" و توجيه الرأي العام.

واسترسل قائلا أن الدستور الجديد يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، موضحا في سياق أخر أن "المجتمع المدني لا يمكن أن يحل محل الأحزاب السياسية التي فقد فيها المجتمع الجزائري ثقته"، حسب قوله.

وتحتفي الرابطة الجزائرية للفكر و الثقافة بثلاثين سنة من تأسيسها و نشاطها في المساهمة في ترقية الحياة الفنية و الفكرية و العلمية و السياسية.

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إبراز دور النخب في إثراء الدستور الجديد و تعبئة المجتمع المدني
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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