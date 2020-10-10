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رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 11:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

الجزائر- شرع رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, يوم السبت, في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقبال الرئيس تبون, خلال هذه الزيارة الثالثة من نوعها, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وقد استمع السيد تبون في البداية إلى النشيد الوطني, قبل أن تقدم له تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التشريفات العسكرية.

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وإثر ذلك, حيا رئيس الجمهورية مستقبليه وهم السادة: قائد الحرس الجمهوري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني و أركان الجيش الوطني الشعبي.

ويلتقي رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة, بإطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي, حيث سيلقي خطابا يبث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى و المدارس العليا عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد.

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رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 11:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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