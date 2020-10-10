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الطريقة التيجانية تدعو الجزائريين الى المشاركة بقوة في الاستفتاء حول تعديل الدستور

  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 08:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

الجزائر- دعا شيخ الطريقة التيجانية, زاوية تماسين بتقرت (ورقلة), محمد العيد التيجاني, يوم الجمعة, الجزائريين الى المشاركة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل معتبرا أن  بناء الجزائر الجديدة يمر حتما عبر التعديل الدستوري.

و في حوار خص به التلفزيون الجزائري, دعا العيد التجاني كل الجزائريين بمختلف أطيافهم الى "المشاركة بقوة" في استفتاء الفاتح نوفمبر حول تعديل الدستور الذي هو "الأساس" الذي ستبنى عليه الجزائر ويحدث نهضة على جميع الاصعدة وترقية مكانة بلادنا بين الأمم.

وأضاف أن الجزائر تعيش اليوم في الالفية الثالثة فبالتالي تحتاج الى دستور جديد واليات جديدة لبناء الجزائر الجديدة وتحسين أوضاعها مثمنا بالمناسبة الحراك المبارك الذي خرج فيه الجزائريون بطريقة "سلمية مبنية على الفكر للمطالبة بالتغيير".

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وأكد ذات المسؤول أن "الزاوية مجندة من أجل شرح وتحسيس المواطنين بأهمية مشروع تعديل الدستور وضرورة المشاركة في الاستفتاء المقبل".

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الطريقة التيجانية تدعو الجزائريين الى المشاركة بقوة في الاستفتاء حول تعديل الدستور
  أدرج يـوم : السبت, 10 تشرين1/أكتوير 2020 08:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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