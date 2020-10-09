بعجي: مشروع تعديل الدستور "بوابة للإصلاحات في مختلف المجالات و القطاعات"

سكيكدة - صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي اليوم الجمعة بسكيكدة بأن مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يشكل " بوابة للإصلاحات في مختلف المجالات و القطاعات".

و أوضح السيد بعجي خلال لقاء جمعه بمناضلي تشكيلته السياسية بقصر الثقافة مالك الشبل وسط مدينة سكيكدة بأن "القوانين العضوية الصادرة عن مشروع التعديل الدستوري ستعمل على تقديم إصلاحات في كل المجالات يأتي في صدارتها المجال السياسي إضافة إلى القطاعات الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية " .

و أوضح السيد بعجي بأن هذا المشروع "يستهدف إنشاء محكمة دستورية ستعمل على مراقبة مدى دستورية القوانين بالإضافة إلى إعطاء مكانة أكبر للأحكام الدستورية " مؤكدا بأن تشكيلته السياسية "تدعم هذا المشروع " .

و بعد أن تطرق ذات المسؤول الحزبي ل"وجود اختلافات بشأن هذا المشروع على مستوى الطبقة السياسية" أفاد بأنه "دستور توافقي، و لا يمكن تعطيل مصالح البلاد لمجرد عدم الاتفاق على بعض المواد فيه ".

و أضاف بأن "أغلبية مواد مشروع التعديل الدستوري تستجيب لتطلعات بناء جزائر جديدة" موضحا بأن "هذا المشروع الذي سيقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يعد في مستوى الدساتير العالمية كونه يحقق المساواة بين المواطنين و يعزز الديمقراطية و يكرس الحريات الفردية و الجماعية و يصونها".

و في ختام كلمته دعا السيد بعجي إلى التصويت ب"نعم " على مشروع التعديل الدستوري قبل أن يؤكد بأن "ما قام به الحراك أحدث زلزالا سياسيا في البلاد و استرجع الشعب من خلاله الأمل في إحداث التغيير الذي سيبدأ من خلال التصويت بالموافقة على هذا المشروع ".