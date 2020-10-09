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مشروع تعديل الدستور "ثورة في حماية الحريات الفردية و الجماعية"

  أدرج يـوم : الجمعة, 09 تشرين1/أكتوير 2020 17:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
مشروع تعديل الدستور &quot;ثورة في حماية الحريات الفردية و الجماعية&quot;

قسنطينة - صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي اليوم الجمعة من قسنطينة بأن مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل يشكل "ثورة في مجال حماية الحريات الفردية و الجماعية " .

و أوضح ذات المسؤول السياسي خلال لقاء مع إطارات و مناضلي تشكيلته السياسية بدار الثقافة مالك حداد في إطار الحملة الاستفتائية بأن "مشروع تعديل الدستور يشكل ثورة في القوانين و في حماية الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية".

و أضاف بأن "هذه الثورة في القوانين تعزز مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية التي عكستها الصلاحيات الممنوحة لمختلف السلطات حتى تتحمل أدوارها بشكل كامل و إعادة بناء مؤسسات الدولة و النظام التشريعي و تسهيل إجراءات اعتماد الأحزاب و المنظمات علاوة على تنظيم الحقل الإعلامي من أجل تعزيز الاحترافية أكثر و حماية العاملين فيه". 

و دعا السد بعجي في هذا السياق الشعب إلى التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور كاشفا بأن "هذه الوثيقة (مشروع التعديل الدستوري) ستكون مصدر أي إصلاح آخر طالب به الحراك من أجل جزائر جديدة".

و بعد أن تطرق لإعادة تنظيم تشكيلته السياسية، أكد السيد بعجي بأن "حزب جبهة التحرير الوطني فتح أبوابه أمام الشباب و يعمل على إعادة تأهيل إطاراته النزيهة من أجل المضي نحو الأمام".

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مشروع تعديل الدستور "ثورة في حماية الحريات الفردية و الجماعية"
  أدرج يـوم : الجمعة, 09 تشرين1/أكتوير 2020 17:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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