Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بن سالم: المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور "استمرارية للدولة وإحداث للتغيير الفعلي"

  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الشلف - أكد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، اليوم الخميس من الشلف، بأن المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور "استمرارية للدولة وإحداث للتغيير الفعلي".

وقال السيد بن سالم، خلال تجمع شعبي نشطه بوسط المدينة في إطار فعاليات اليوم الثاني من الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور، أن "المشاركة في الاستفتاء على الدستور هو استمرارية لبناء الدولة وإحداث التغيير الفعلي من خلال التصويت وقطع الطريق أمام كل الرسائل السلبية".

وأبرز أن "بناء جزائر جديدة يبدأ من خلال تعديل دستوري يرتقي لآمال وطموحات ومطالب الجزائريين"، معتبرا أن الوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتاء "لبنة أولى لبناء دولة بمؤسسات قوية وإحداث القطيعة النهائية مع ممارسات سلبية قديمة كالبيروقراطية والنهب والفساد".

وأضاف الأمين العام لحزب التجديد الجزائري بأن "مشروع تعديل الدستور تضمن إيجابيات كثيرة فيما يتعلق باستقلالية المؤسسات والرقابة وتفعيل مجلس المحاسبة والمحكمة الدستورية وكذا الحريات الفردية والجماعية"، معتبرا أن "مصلحة الجزائر تقتضي المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم أو لا".

وفي هذا السياق، حذر بن سالم من كل "الرسائل السلبية التي تدعوا لعدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور بحجة أنه لا يرقى لتطلعات ومطالب الجزائريين"، لافتا إلى أن هذا الاستحقاق يعد "محطة مهمة في مسار بناء الدولة ومؤسساتها".

كما عرج في معرض كلمته على مشاركة حزبه في إثراء مشروع تعديل الدستور وتقديم عديد الانتقادات والاقتراحات، من منطلق المشاركة في صياغة دستور توافقي يجمع الجزائريين ويبعث الأمل، بعيدا عن كل "محاولات الدفع نحو انزلاق سياسي وتهيئة الظروف لتدخل أجنبي".

وذكر بن سالم بالظروف الدولية والإقليمية التي أكدت فيها الجزائر دورها ومكانتها لاسيما في قضايا الساحل والأزمة الليبية والصحراء الغربية، مشيرا أن المقاربة الجزائرية القائمة على تسوية النزعات بالطرق السلمية كانت محل ترحيب وإشادة من مختلف الأطراف.

كلـمات مفتـاحيــة :
بن سالم: المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور "استمرارية للدولة وإحداث للتغيير الفعلي"
  أدرج يـوم : الخميس, 08 تشرين1/أكتوير 2020 18:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.08

رئيس الحكومة الإسباني ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

20.10.08

السيد ناصري يشرف بباتنة على توزيع 616 سكنا و121 مقرر استفادة من إعانات البناء الذاتي

20.10.08

تلمسان: افتتاح معرض "معالم في شظايا " للفنانة التشكيلية لاسمهان مزوار

20.10.08

بعجي: "نجاح وثيقة تعديل الدستور يعني نجاح الجبهة الداخلية والرد على الجبهات الخارجية"

20.10.08

قضية السيدة مايا: التماس عقوبات تتراوح من 10 إلى 15 سنة سجنا ضد المتهمين الرئيسيين

20.10.08

بن سالم: المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور "استمرارية للدولة وإحداث للتغيير…

الأكثــر قـراءة

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.05

فيلمان جزائريان ضمن أفضل عشرين فيلما إفريقيا

20.10.05

كأس الجزائر: إلغاء صيغة الذهاب والإياب خلال الدورين ربع ونصف النهائيين

20.10.06

التعديل الدستوري" تدارك كل ما كان لا يخدم الدولة والمجتمع"