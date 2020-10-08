الاستفتاء حول تعديل الدستور: التصويت بنعم هو الأصح

الجزائر - أكد حزب ''الفجر الجديد''، اليوم الخميس، أن التصويت بنعم خلال الاستفتاء الخاص بمشروع تعديل الدستور يعد "الأصح" و "الخيار الذي لا يحدث ضررا بالبلاد".

وفي بيان توج اجتماع المكتب الوطني لحزب "الفجر الجديد"، الثلاثاء الماضي، تحت رئاسة الطاهر بن بعيبش، خصص لمناقشة موقف الحزب من استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل حول الدستور، شددت هذه التشكيلة السياسية على أن "التصويت بـ+نعم+ ورغم اعتراضنا على كثير مما جاء في الدستور نراه هو الأصح" لكونه،"يبعدنا عن كل الهزات التي قد تضعف البلاد و التي قد يترتب عنها وضع لا يمكن استدراكه فيما بعد".

ومن هذا المنطلق، ارتأى الحزب و "بعد الاستشارة الواسعة لممثليه على مستوى الولايات" بأن "الاختيار الذي لا يحدث ضرارا بالبلاد هو التعبير بـ+نعم+".

وفي معرض شرحه لموقفه الذي تبناه بعد "دراسته لكل الخيارات"، أوضح "الفجر الجديد" بأن "الدعوة للمقاطعة هو العدم والعدم لا ينتج عنه شيئا"، كما أن "الدعوة للتصويت بـ+لا+، و مع احترامنا لكل من اختار هذا الموقف، نحن نراه قد يؤدي بنا إلى إعادة إنعاش العصابة وأذنابها، وتدعيم الخطاب الذي يسفه كل شيء ويرجعنا لدستور 2016 مما يضعف مكانة بلادنا".

كما ذكر "الفجر الجديد" في ذات السياق بمشاركته في إبداء الرأي حول مسودة التعديل الدستوري، من خلال تشكيلة ''القوى الوطنية للإصلاح'' التي كانت قد قدمت عدة اقتراحات في هذا الصدد.

و بخصوص الاستحقاقات المقبلة التي ستلي الاستفتاء، يرى الحزب بأن "المحك الحقيقي للجمهورية الجديدة هي الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة"، ليشدد أيضا على أن مستقبل البلاد "يتوقف على هذه المحطة، لننطلق في بناء الجمهورية على أسس واضحة وشفافة واحترام اختيارات الشعب بكل صدق".