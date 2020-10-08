محمد شفيق مصباح يستقبل بنواكشوط من طرف الوزير الأول الموريتاني

حوالي 50 مشاركا في منتدى الاعمال الجزائري-الاسباني -

الجزائر-اسبانيا: سوناطراك توقع مع ناتورجي على ملاحق تعديلات لعقود تسويق الغاز -

الجزائر-أسبانيا: توقيع مذكرة تعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة -

جراد يتحادث مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز -

تظاهرة الدخول الثقافي: لقاء حول سيرة الشاعر و الكاتب المسرحي موحيا -

المغرب-كوفيد-19: تأخر التشخيص يثير القلق بشأن ارتفاع الحالات -

مواطنو المناطق المعزولة بدأوا يلمسون ثمار سياسة التكفل بمناطق الظل -

أشغال عمومية: القطاع يراهن على الطاقات المتجددة في الجنوب الكبير -

الصحافة الوطنية تركز على الظروف الجيدة التي طبعت انطلاق الحملة الاستفتائية الخاصة بتعديل الدستور -

الحملة الاستفتائية في يومها الأول: الدعوة إلى التصويت من أجل إحداث التغيير -

الرئيس تبون: الدستور وثيقة مقدسة ولن يمكن لأحد تغييره للترشح لعهدة ثالثة -

تعديل الدستور: دعوة أعضاء مجلس الأمة إلى الاضطلاع بدورهم في شرح التعديلات -

قاضي إحسان محل تحقيق ابتدائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد -

لاجؤون صحراويون: الجزائر تدعو إلى التطبيق الشامل لمخطط السلام الاممي -

وسائل الإعلام عبر الأنترنت: وأخيرا إطار قانوني للإعلام الإلكتروني -

مشروع مرسوم تنفيذي محدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت -

حوادث المرور: وفاة 52 شخصا وإصابة 254 آخرين بجروح خلال أسبوع -

مجلة الجيش: الاستفاء على مشروع تعديل الدستور يعد أولى لبنات التغيير الذي طالب به الشعب -

وكالة الأنباء الجزائرية تستجيب لمتطلبات إيواء المواقع الالكترونية -