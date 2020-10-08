محمد شفيق مصباح يستقبل بنواكشوط من طرف الوزير الأول الموريتاني

وفي تصريح له عقب الاستقبال أكد السيد مصباح أن اللقاء كان "فرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون القائمة بين البلدين", مبرزا أن "الجزائر تشكل عمقا استراتيجيا لموريتانيا و موريتانيا كذلك عمق استراتيجي للجزائر و أن التعاون القائم بينهما ممتاز والآفاق واعدة".
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للإشارة فقد جرى اللقاء بحضور سفير الجزائر بموريتانيا, نور الدين خندودي, والمديرة المكلفة بدراسة اليقظة بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, زاينة بن بحوش, وعن الجانب الموريتاني, مدير التعاون الثنائي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين في الخارج, محمد الأمين ولد مولاي اعل.