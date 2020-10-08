جراد يتحادث مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز

الجزائر- تحادث الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يوم الخميس بالجزائر العاصمة مع نظيره الاسباني السيد بيدرو سانشيز الذي يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر تدوم يومين .

و جرى اللقاء بفندق الاوراسي على هامش حفل افتتاح اشغال المنتدى الجزائري-الاسباني الذي سيراسه مناصفة الوزيران الاولان بحضور وفود رسمية للبلدين و ازيد من 50 رئيس مؤسسة و رؤساء منظمات أرباب العمل.

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و للاشارة حل السيد سانشيز يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة حيث كان في استقباله بالمطار الدولي هواري بومدين كل من الوزير الاول عبد العزيز جراد و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود.