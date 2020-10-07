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قاضي إحسان محل تحقيق ابتدائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 19:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات
قاضي إحسان محل تحقيق ابتدائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد

الجزائر - أكدت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد التابعة لمجلس قضاء الجزائر، في بيان لها يوم الاربعاء، أن قاضي إحسان، مسير لجرائد الكترونية، يوجد محل تحقيق ابتدائي بشأن شكاوى ووقائع قد تحمل "وصفا جزائيا".

وأوضح نفس المصدر أنه "على اثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص المدعو قاضي إحسان، بصفته مسير لجرائد الكترونية، وعملا بمقتضى المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وحرصا منها على تنوير الرأي العام، توضح أن السالف الذكر محل تحقيق ابتدائي بشأن شكاوى ووقائع قد تحمل وصفا جزائيا".

وعليه --يضيف البيان-- فإن "مقتضيات التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية تستوجب استدعاء المعني أمام المصالح المكلفة بالتحقيق للاستماع إليه والتحقيق معه بشأن ما هو منسوب إليه، وأن هذه الإجراءات تتم تحت اشراف نيابة الجمهورية".

لذلك، فإن نيابة الجمهورية "تفند كل المعلومات والادعاءات المنشورة خلافا لهذه المعطيات وتؤكد بأن استدعاء المعني والتحقيق معه كان في كنف الاحترام التام للقانون".

آخر تعديل على الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 19:29
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قاضي إحسان محل تحقيق ابتدائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 19:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

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