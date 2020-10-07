مجلس الأمة: لجنة الشؤون القانونية تدرس طلب رفع الحصانة عن عضو بالمجلس

الحملة الاستفتائية في يومها الأول: الدعوة إلى التصويت من أجل إحداث التغيير -

الرئيس تبون: الدستور وثيقة مقدسة ولن يمكن لأحد تغييره للترشح لعهدة ثالثة -

تعديل الدستور: دعوة أعضاء مجلس الأمة إلى الاضطلاع بدورهم في شرح التعديلات -

قاضي إحسان محل تحقيق ابتدائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد -

لاجؤون صحراويون: الجزائر تدعو إلى التطبيق الشامل لمخطط السلام الاممي -

وسائل الإعلام عبر الأنترنت: وأخيرا إطار قانوني للإعلام الإلكتروني -

مشروع مرسوم تنفيذي محدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت -

حوادث المرور: وفاة 52 شخصا وإصابة 254 آخرين بجروح خلال أسبوع -

مجلة الجيش: الاستفاء على مشروع تعديل الدستور يعد أولى لبنات التغيير الذي طالب به الشعب -

وكالة الأنباء الجزائرية تستجيب لمتطلبات إيواء المواقع الالكترونية -

غرب البلاد: معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يقدر بـ8ر4 حالة لكل 100 ألف نسمة -

العمل متواصل مع الفاعلين لترقية التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة -

اجتماع الحكومة: دارسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات -

الانتقال الطاقوي: الجزائر ترغب في تطوير التعاون العلمي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

كورونا: 121 إصابة جديدة، 94 حالة شفاء و 6 وفيات -

دخول ثقافي ، قطيعة مع جمود النشاطات -

الصحراء الغربية: غوتيريش يوصي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي -

تحديد معالم مخطط تهيئة وتسيير مصائد الأسماك الجزائرية -

تنس / دورة الاتحاد الدولي بمنستير (فردي): انسحاب ايبو في الدور الاول -