وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء يأتي "عملا بأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 (الفقرة 2) من النظام الداخلي للمجلس"، مضيفا ان اللجنة المذكورة "ستستمع خلال اجتماعها الى العضو المعني، وذلك بغرض إعداد تقرير في الموضوع ورفعه الى المكتب المخول الوحيد لتحديد تاريخ انعقاد جلسة مغلقة للفصل في هذا الطلب".
مجلس الأمة: لجنة الشؤون القانونية تدرس طلب رفع الحصانة عن عضو بالمجلس
أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 18:44 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 17 مرات
الجزائر - اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والادارية لمجلس الأمة، اليوم الاربعاء، لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، السيدة مختارية شنتوف، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
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