رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في زيارة إلى الجزائر السبت القادم

الجزائر - يقوم عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي، على رأس وفد هام، بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، مرفوقا برئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وانغ شياوتاو، حسب ما افاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتندرج هذه الزيارة --حسب نفس المصدر-- في إطار "الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية".

وسيحظى السيد يانغ جايشي، خلال زيارته إلى الجزائر، بمقابلة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما سيجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقدوم.

وستكون هذه الزيارة التي تأتي في "ظروف صحية استثنائية" --يضيف البيان-- "فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وبحث فرص ترقيتها وتطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية، الأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة".

كما سيتم التباحث حول "أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".

وخلال هذه الزيارة، سيوقع الجانبان على "اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني يتعلق بهبة مالية قدرها 100 مليون يوان لتمويل مشاريع التعاون بين البلدين".