مكافحة الارهاب والجريمة: تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" خلال أسبوع

الجزائر- نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 06 أكتوبر الجاري , عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية" تعكس مدى "الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم" للقوات المسلحة في مجال مكافحة الارهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها عبر كامل التراب الوطني, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر إلى 06 أكتوبر 2020، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني ".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني خلال عمليتين منفصلتين ببشار ستة (06) تجار مخدرات وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(10) قناطير و(80) كيلوغرام " .

وفي نفس السياق،"أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالعاصمة تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (116,543) كيلوغرام من الكيف المعالج ومبلغ من المال يقدر بـ(895) مليون سنتيم، في حين تم توقيف (08) تجار مخدرات وحجز (149) كيلوغرام من نفس المادة و(25811) قرص مهلوس و(6156) وحدة من مختلف المشروبات خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان وباتنة وتبسة والوادي وبجاية وسطيف".

اقرأ أيضا : مكافحة الارهاب والجريمة : تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن "نتائج نوعية"

من جهة أخرى-- يضيف نفس المصدر --" أوقفت مصالح الدرك الوطني (12) شخصا وحجزت(15) بندقية صيد و(100) كيلوغرام من مادة البارود و(13047) خرطوشة و(1870) كبسولة و(101363) وحدة من الألعاب النارية بكل من عنابة وسطيف وأم البواقي وميلة وتبسة وبشار وورقلة" , فيما "أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت، (77) شخصا وحجزت (24) مركبة رباعية الدفع و ثلاثة (03) شاحنات و(07) دراجات نارية و(05) أجهزة كشف عن

المعادن و(118) مولدا كهربائيا و(90) مطرقة ضغط و(44) كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (1,98) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب" كما تم "إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (13720) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف" .

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من "إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (169) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية و قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وسكيكدة والشلف، فيما تم توقيف (10) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان والطارف وتبسة" .