Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المديرة العامة للحرس المدني الاسباني تجري زيارة إلى الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 10:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرات
المديرة العامة للحرس المدني الاسباني تجري زيارة إلى الجزائر

الجزائر - أجرت المديرة العامة للحرس المدني الاسباني, السيدة مارية غاميز غاميز أمس الثلاثاء زيارة إلى الجزائر لمدة يوم واحد, تندرج في اطار التعاون العسكري بين البلدين, حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح البيان أن "المديرة العامة للحرس المدني الاسباني, حلت أمس الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، في زيارة لمدة يوم واحد إلى الجزائر, في اطار التعاون العسكري بين الجزائر واسبانيا".

و أضاف البيان أن "السيد العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني، استقبل المديرة العامة للحرس المدني الاسباني والوفد المرافق لها بمقر قيادة الدرك الوطني، ليتم بعدها عقد جلسة عمل تطرق فيها الطرفان إلى سبل التعاون و تبادل الخبرات بين الدرك الوطني ونظيره الاسباني، في مجال الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة".

و"كانت المحطة الثانية للزيارة، --حسب البيان-- بمقر قيادة القوات البحرية، أين استقبل الوفد من طرف السيد العميد شعلال عبد العزيز، قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية حيث تم عقد اجتماع عمل، تم خلاله التطرق إلى مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الأمن البحري، ليتم بعدها زيارة عينة من الوحدات العائمة من حرس السواحل".

آخر تعديل على الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 10:55
كلـمات مفتـاحيــة :
المديرة العامة للحرس المدني الاسباني تجري زيارة إلى الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 07 تشرين1/أكتوير 2020 10:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 29 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.07

الرابطة الأولى/وداد تلمسان : الاستغناء عن 13 لاعبا من تشكيلة الموسم الفارط

20.10.07

الصحافة الوطنية تركز على انطلاق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور

20.10.07

التكفل بمناطق الظل يرمي إلى تثبيت السكان وخلق النشاطات

20.10.07

رزيق : شهادة المطابقة على كل منتوج يدخل السوق مع انقضاء السنوات الخمس القادمة

20.10.07

المديرة العامة للحرس المدني الاسباني تجري زيارة إلى الجزائر

20.10.07

دمج بين الجزائرية للمياه مع الديوان الوطني للتطهير "في غضون شهر"

الأكثــر قـراءة

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.05

كأس الجزائر: إلغاء صيغة الذهاب والإياب خلال الدورين ربع ونصف النهائيين

20.10.06

المتحف الوطني البحري بالجزائر العاصمة يفتح أبوابه للجمهور

20.10.05

الغرفة الوطنية للصيد البحري تثمن توجيهات رئيس الجمهورية بعدم فرض أي ضرائب على مهنيي القطاع

20.10.05

الجزائر تجدد عزمها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية في "القريب العاجل"

20.10.05

نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص تؤكد أن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"