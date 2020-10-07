المديرة العامة للحرس المدني الاسباني تجري زيارة إلى الجزائر

واوضح البيان أن "المديرة العامة للحرس المدني الاسباني, حلت أمس الثلاثاء 06 أكتوبر 2020، في زيارة لمدة يوم واحد إلى الجزائر, في اطار التعاون العسكري بين الجزائر واسبانيا".
و أضاف البيان أن "السيد العميد قواسمية نور الدين قائد الدرك الوطني، استقبل المديرة العامة للحرس المدني الاسباني والوفد المرافق لها بمقر قيادة الدرك الوطني، ليتم بعدها عقد جلسة عمل تطرق فيها الطرفان إلى سبل التعاون و تبادل الخبرات بين الدرك الوطني ونظيره الاسباني، في مجال الأمن العمومي ومكافحة الجريمة المنظمة".
و"كانت المحطة الثانية للزيارة، --حسب البيان-- بمقر قيادة القوات البحرية، أين استقبل الوفد من طرف السيد العميد شعلال عبد العزيز، قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية حيث تم عقد اجتماع عمل، تم خلاله التطرق إلى مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال الأمن البحري، ليتم بعدها زيارة عينة من الوحدات العائمة من حرس السواحل".