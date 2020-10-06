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رئيس الحكومة الإسباني في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 19:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
رئيس الحكومة الإسباني في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء

الجزائر - يقوم رئيس الحكومة الإسباني السيد بيدرو سانشيز، ابتداء من يوم غد الأربعاء، بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد هام، حسب ما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "يقوم رئيس الحكومة الإسباني السيد بيدرو سانشيز بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين مرفوقا بوفد هام، وذلك ابتداء من 07 أكتوبر 2020، سيلتقي خلالها برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، كما سيعقد جلسة عمل مع الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد".

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رئيس الحكومة الإسباني في زيارة رسمية للجزائر تدوم يومين، ابتداء من يوم غد الأربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 19:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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