المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الاسباني

واضاف البيان ان مسؤول الشرطة الاسبانية "اكد بالمناسبة على اهمية هذا اللقاء الذي يهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين شرطة البلدين ودراسة قضايا ذات الاهتمام المشترك ".
كما تم الاشادة خلال هذا اللقاء بالعلاقات الجزائرية الاسبانية "الممتازة" في مجال التعاون لا سيما في مجالات التدريب والجريمة المنظمة بمختلف اشكالها يضيف البيان.
في ختام الاجتماع الذي عقد بمناسبة هذه الزيارة جدد الطرفان رغبتهما في توطيد مجال التعاون الشرطي الثنائي، من حيث تبادل الخبرات والمساعدة التقنية المتبادلة والتكوين المتخصص في المجالات الشرطية المختلفة .