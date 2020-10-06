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المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الاسباني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 17:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات
المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الاسباني

الجزائر - استقبل المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة المدير العام للشرطة الاسبانية  فرانسيسكو  باردو بيكيراس الذي يزور الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى وذلك في اطار التعاون الثنائي الشرطي الجزائري- الاسباني، حسب ما اورده بيان لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

واضاف البيان ان مسؤول الشرطة الاسبانية "اكد بالمناسبة على اهمية هذا اللقاء الذي يهدف الى تعزيز التعاون الثنائي بين شرطة البلدين ودراسة قضايا ذات الاهتمام المشترك ".

كما تم الاشادة خلال هذا اللقاء بالعلاقات الجزائرية الاسبانية "الممتازة" في مجال التعاون لا سيما في مجالات التدريب والجريمة المنظمة بمختلف اشكالها يضيف البيان.

في ختام الاجتماع الذي عقد بمناسبة هذه الزيارة جدد الطرفان رغبتهما في توطيد مجال التعاون الشرطي الثنائي، من حيث تبادل الخبرات والمساعدة التقنية المتبادلة والتكوين المتخصص في المجالات الشرطية المختلفة .

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المدير العام للأمن الوطني يستقبل نظيره الاسباني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 17:53     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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