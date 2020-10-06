Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الترسانة القانونية المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الدستورية ستعرف مراجعة "نوعية وعميقة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 12:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
الترسانة القانونية المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الدستورية ستعرف مراجعة &quot;نوعية وعميقة&quot;

الجزائر - أكدت وزير العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ان الترسانة القانونية التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الدستورية ستعرف مراجعة "نوعية وعميقة".

وأوضحت الوزيرة, خلال إشرافها على يوم دراسي حول "توحيد مناهج متابعة العمل البرلماني", أن هذه الترسانة القانونية التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم, ستعرف مراجعة "نوعية وعميقة" .

وأضافت أن مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "تنفيذا لالتزاماته في بناء جزائر جديدة واستجابة للمطالب السياسية والاجتماعية التي نادى بها الحراك الشعبي والعديد من التشكيلات السياسية", يهدف الى "تأسيس مسار ديمقراطي يضع مقاييس جديدة من اجل أخلقة الحياة العامة والعمل السياسي ومعالجة كل الاختلالات والتجاوزات الناجمة عن ممارسة سياسية عاشتها الجزائر في المراحل السابقة".

وأكدت على الاهمية التي يوليها قطاعها لمثل هذه اللقاءات بغية "الوقوف عند الصعوبات الميدانية التي تطرحها مهمة متابعة العمل البرلماني في شقيه التشريعي والرقابي ومحاولة تذليلها ومعاجلتها".

اقرأ أيضا:      تعديل الدستور: تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان ...

وتسعى وزارة العلاقات مع البرلمان من خلال تنظيم هذه الورشة التكوينية الى "تحسين الخبرات قصد مواكبة التوجه الجديد وترقية مستوى الطرح والرد على الاسئلة الشفوية وإعداد التقارير باحترافية وكذا توضيح آليات الرقابة البرلمانية والقواعد التي تحكم العلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان".

وفي هذا الصدد, اعتبرت الوزيرة أن تنظيم مثل هذه الورشات التكوينية من شأنه المساهمة في وضع "نهج موضوعي وتقني تحتاجه كل المؤسسات لتحقيق الاضافة اللازمة للتسيير الامثل وتصحيح الوضعيات التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة".

ويهدف هذا المسعى أيضا --حسب السيدة عزوار-- الى إضفاء "ديناميكية أكبر" على العمل الحكومي والبرلماني في اطار الاحترام "الكامل والصارم" للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه.

آخر تعديل على الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 13:21
كلـمات مفتـاحيــة :
الترسانة القانونية المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الدستورية ستعرف مراجعة "نوعية وعميقة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 06 تشرين1/أكتوير 2020 12:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.06

جمال بلعمري يجري الفحص الطبي تحسبا لالتحاقه بنادي ليون

20.10.06

رشيد غزال يجتاز الفحص الطبي قبل الالتحاق بنادي بيشيكتاس التركي

20.10.06

انتخاب الجزائر كنائب رئيس للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

20.10.06

الترسانة القانونية المنظمة للعلاقة بين المؤسسات الدستورية ستعرف مراجعة "نوعية وعميقة"

20.10.06

مستغانم: الإطاحة بعصابة أحياء تقوم بتدبير الهجرة غير الشرعية

20.10.06

غرداية : تحقيق وبائي لتحديد مصدر ظهور الملاريا

الأكثــر قـراءة

20.10.05

الجمعية الوطنية للطب الرياضي تنضم رسميا للاتحاد العربي

20.10.05

الأمم المتحدة–المساواة بين الجنسين : عرض التجربة الجزائرية

20.10.05

نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص تؤكد أن خليدة تومي "لا توجد في وضعية حبس تعسفي"

20.10.05

الجزائر تجدد عزمها التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية في "القريب العاجل"

20.10.05

الاستفتاء على تعديل الدستور "محطة بارزة" لبناء جمهورية جديدة

20.10.05

بلحيمر يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين