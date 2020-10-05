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بلحيمر يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرات
بلحيمر يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين

الجزائر - استقبل وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، يوم الاثنين، كلا من رئيس جمعية العلماء المسلمين، السيد عبد الرزاق قسوم، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد سليم لباطشة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتمحور اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، وحضره وفد عن جمعية العلماء المسلمين، حول "دور وسائل الإعلام وجاهزيتها في مرافقة نشاطات الجمعيات والمجتمع المدني وإسهاماتها البناءة تجاه المواطنين".

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وحسب البيان، فان "هذا هو المسعى الذي ما فتئ يؤكد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال التوجه الذي كرسه الدستور المقترح بإعطاء مكانة وأهمية لدور المجتمع المدني في ترقية حس المواطنة ومرافقة مؤسسات الدولة في تسيير الشؤون العمومية".

كما أكد الوزير خلال هذا اللقاء أن "وسائل الإعلام ستعمل - وهو دورها - وكعادتها على تسليط الضوء على النشاط النقابي والدور الفعال الذي تقوم به على الجبهة الإجتماعية والوسط العمالي، عبر التغطية الإعلامية، بتخصيص فضاءات خلال فترات البث".

آخر تعديل على الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 17:25
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بلحيمر يستقبل رئيس جمعية العلماء المسلمين والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 26 مرة   شارك

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