غويني: شرح التعديل الدستوري بطريقة صحيحة "يضمن مشاركة مكثفة" في الاستفتاء

برج بوعريريج - دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، اليوم الاثنين ببرج بوعريريج إلى ضرورة الشرح الصحيح لمضمون التعديل الدستوري للمواطنين من أجل "ضمان مشاركة مكثفة" في الاستفتاء المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل.

وأكد السيد غويني في ندوة سياسية تأطرية لرؤساء مكاتب ولايات شرق البلاد نشطها بمقر الحزب بمدينة برج بوعريريج على أهمية استغلال الإعلام الوطني وخاصة الإذاعات المحلية والجامعات و المراكز الثقافية و دور الشباب لإطلاع مختلف شرائح المجتمع على مضمون التعديل الدستوري "بعيدا عن التغليط و التشويه التي تمارسه بعض الأطراف في محاولة منها للتأثير على المواطنين لكي لا يؤدون واجبهم الانتخابي و دفعهم إلى رفض التعديل".

وقال أن "الفهم الصحيح لمحتوى الدستور و الإطلاع على تفاصيله سيحمس الناخبين على المشاركة الواسعة في الاستفتاء و قبول التعديل الدستوى يوم الفاتح من نوفمبر المقبل" .

كما دعا المواطنين الى المشاركة بكثافة و التصويت بـ"نعم" على وثيقة التعديل الدستوري الذي اعتبره "دستورا توافقيا سيجسد الانتقال الحقيقي إلى الجزائر الجديدة"، مؤكدا أن الضمانة القوية لتحقيق ذلك هو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي التزم أمام الجزائريين كافة بذلك.

وعبر نفس المسؤول الحزبي مجددا عن تفاؤله بـ"نجاح المسار الانتخابي من أجل دستور توافقي يستجيب لتطلعات المواطنين، خصوصا فئة الشباب منهم و الذي سيكرس دولة الحق و القانون و الحريات".

وقال رئيس حركة الإصلاح الوطني في ختام مداخلته: "إن من يطرحون ملف الهوية للنقاش هدفهم زرع الفتنة و إشعال نار الخلاف بين الجزائريين" مضيفا بأن "الدستور الجديد سيحمي مواد الهوية و سيضع حدا للمتاجرين بها".