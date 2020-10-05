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دراسة ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين تتم "حالة بحالة"

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 13:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
دراسة ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين تتم &quot;حالة بحالة&quot;

الجزائر-أكدت وزارة الدفاع الوطني, يوم الاثنين, بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفات مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين "حالة بحالة", وذلك لضمان "التكفل الامثل" بانشغالاتهم, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه "قصد التكفل بجملة الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية لمختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين والذين تم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي لمختلف الأسباب وعقب سلسلة اللقاءات التي جمعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني مع ممثلي هذه الفئات,  تطمئن وزارة الدفاع الوطني المعنيين بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفاتهم حالة بحالة".

في هذا الصدد،-- يضيف ذات المصدر--- "استقبلت المكاتب الجهوية لصندوق المعاشات العسكرية عبر كافة النواحي العسكرية عشرات الآلاف من الملفات الطبية لمختلف الشرائح المعنية وتقوم حاليا بجردها والتدقيق في محتواها وعرضها على لجان الخبرة الطبية, الأمر الذي يتطلب حيزا من الوقت للسماح  لكل من يستوفي ملفه الشروط المقررة بالاستفادة من حقوقه وفقا للقوانين المعمول بها".

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وتأتي هذه المساعي--حسب ما جاء في البيان-- "تنفيذا للحرص الشخصي للسيد رئيس الجمهورية,  القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, للتكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف".

آخر تعديل على الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 14:26
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دراسة ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين تتم "حالة بحالة"
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 13:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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