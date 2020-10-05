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افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 11:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

الجزائر- انطلقت يوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة, أشغال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد, الذي تنظمه الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويشارك في هذا الملتقى الذي ينظم تحت عنوان "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد", ممثلون عن الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والأساتذة الباحثين والإعلاميين, وذلك بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر.

وسيشكل هذا الملتقى منصة للنقاش وتبادل الآراء حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته, باعتباره إحدى ركائز منظومة النزاهة الوطنية.

اقرأ أيضا :   ملتقى وطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد يوم الاثنين بالجزائر العاصمة 

وفي إطار المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد, ستنظم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته دورة تكوينية تدوم ثلاثة أيام من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري, لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من الفساد والمجالات ذات الصلة.

آخر تعديل على الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 12:31
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افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 11:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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