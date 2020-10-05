اليوم الدولي لإزالة الأسلحة النووية : بوقدوم يشارك في الاجتماع رفيع المستوى

الجزائر- شارك وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم, عبر تقنية التحاضر عن بعد, في أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال هذا الاجتماع, ذكر الوزير بجهود الجزائر في هذا المجال, لاسيما من خلال إشرافها على اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية خلال رئاستها للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2017, وكذا في إطار رئاستها الحالية, مناصفة مع ألمانيا, للمؤتمر ال11 لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.

كما شدد الوزير على أن الجزائر "التي عانت ولا تزال تعاني من العواقب الوخيمة على الإنسان وعلى البيئة من التفجيرات النووية التي نفذت على أراضيها إبان الاستعمار, كانت من أوائل الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية".

وقد خلص هذا الاجتماع إلى "تأكيد المشاركين على أهمية استكمال مسار الإزالة الكاملة للأسلحة النووية حفاظا على السلم والأمن الدوليين".