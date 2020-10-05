Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اليوم الدولي لإزالة الأسلحة النووية : بوقدوم يشارك في الاجتماع رفيع المستوى

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 08:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
اليوم الدولي لإزالة الأسلحة النووية : بوقدوم يشارك في الاجتماع رفيع المستوى

الجزائر- شارك وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم, عبر تقنية التحاضر عن بعد, في أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال هذا الاجتماع, ذكر الوزير بجهود الجزائر في هذا المجال, لاسيما من خلال إشرافها على اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية خلال رئاستها للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2017, وكذا في إطار رئاستها الحالية, مناصفة مع ألمانيا, للمؤتمر ال11 لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ.

كما شدد الوزير على أن الجزائر "التي عانت ولا تزال تعاني من العواقب الوخيمة على الإنسان وعلى البيئة من التفجيرات النووية التي نفذت على أراضيها إبان الاستعمار, كانت من أوائل الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية".

وقد خلص هذا الاجتماع إلى "تأكيد المشاركين على أهمية استكمال مسار الإزالة الكاملة للأسلحة النووية حفاظا على السلم والأمن الدوليين".

آخر تعديل على الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 09:45
كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الدولي لإزالة الأسلحة النووية : بوقدوم يشارك في الاجتماع رفيع المستوى
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 تشرين1/أكتوير 2020 08:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.05

ندوة حول دور المدرسة الجزائرية في كتابة التاريخ

20.10.05

المنتخب الجزائري: مديوب و زرقان جديد قائمة بلماضي تحسبا لوديتي نيجيريا والمكسيك

20.10.05

النفايات النووية الفرنسية بالجزائر " لا تزال موجودة"

20.10.05

موقف المغرب المتعنت في الصحراء الغربية يهدد المنطقة بأكملها

20.10.05

بوقدوم يعرض التجربة الجزائرية في تحقيق المساواة بين الجنسين أمام الجمعية العامة للأمم…

20.10.05

اليوم الدولي لإزالة الأسلحة النووية : بوقدوم يشارك في الاجتماع رفيع المستوى

الأكثــر قـراءة

20.09.30

ضرورة التثمين الإقتصادي للتراث الثقافي لتحقيق التنمية لفائدة الأجيال الحالية و القادمة

20.09.29

وزيرة الثقافة تلتقي نوادي القراءة

20.10.03

استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات: الإجراء تم "تجميده"

20.09.30

التأكيد على أهمية استرجاع مدفع بابا مرزوق، قطعة من التراث الجزائري

20.10.01

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء

20.10.01

انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة