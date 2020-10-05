الأمم المتحدة: بوقدوم يشارك في الاجتماع رفيع المستوى حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين"

الجزائر- شارك وزير الشؤون الخارجية, السيد صبري بوقدوم, عبر تقنية التحاضر عن بعد, في أشغال الاجتماع رفيع المستوى المتعلق بإحياء الذكرى ال25 للمؤتمر الرابع حول المرأة تحت شعار "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات", حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يصادف الذكرى ال25 للمؤتمر العالمي الرابع حول المرأة الى "تأكيد وتعزيز الالتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين, خاصة من خلال تقييم مسار الجهود الدولية المبذولة منذ منهاج عمل بيجين سنة 1995".

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وقد عرض وزير الشؤون الخارجية خلال هذا الاجتماع --يضيف البيان-- "التجربة الجزائرية الرائدة والمجهودات المبذولة لترقية مكانة المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار فضلا عن إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفي جميع مناحي الحياة العامة".