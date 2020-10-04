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الرئيس تبون يأمر بفرض أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 21:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
الرئيس تبون يأمر بفرض أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون يوم الاحد, خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء, بفرض أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص, مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو "مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف".

كما أمر رئيس الجمهورية, خلال عرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها, بالفصل في "القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف, تجنبا للتمييع", مع إعطاء جمعيات المجتمع المدني "دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني".

وفي تعقيبه على مشروع القانون, أكد الرئيس تبون "التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا, والمأساة التي انجرت عنها"

 

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الرئيس تبون يأمر بفرض أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 21:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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