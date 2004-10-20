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دخول مدرسي: 21 أكتوبر للابتدائي و 4 نوفمبر للطورين المتوسط والثانوي

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 20:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
دخول مدرسي: 21 أكتوبر للابتدائي و 4 نوفمبر للطورين المتوسط والثانوي

الجزائر- تم تحديد 21 أكتوبر موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للطور الابتدائي عبر كافة التراب الوطني و4 نوفمبر للمتوسط والثانوي, فيما حدد الدخول الجامعي يوم 15 نوفمبر المقبل, حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأحد برئاسة السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية.

ففيما يتعلق بقطاع التربية الوطنية, تم تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2020 موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي في كل ولايات الوطن و 04 نوفمبر بالنسبة للمتوسط والثانوي, مع مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية, وهذا بعد "استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ".

كما لفت البيان في ذات الصدد إلى أن اللجنة العلمية "لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي".

من جهة أخرى, تم تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في قطاع التكوين المهني, على أن يكون الدخول الجامعي في 22 نوفمبر 2020, مع "مراعاة إعادة تنظيم الأحياء الجامعية وتفادي الاكتظاظ, خاصة في المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19".

وبخصوص التدابير الوقائية المتصلة بالدخول المدرسي, شدد البيان على "الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبا للدخول المدرسي، مراعاة لصحة التلميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات".

كما أشار أيضا إلى "تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطوار الثانوية", وفقا لما ورد في المصدر ذاته.

 

آخر تعديل على الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 21:16
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دخول مدرسي: 21 أكتوبر للابتدائي و 4 نوفمبر للطورين المتوسط والثانوي
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 20:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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