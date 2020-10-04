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الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يؤكد تجنده "اللامشروط" لإنجاح استفتاء الفاتح نوفمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 19:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

الجزائر - أكد الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، يوم الاحد، تجنده "اللامشروط" للعمل على انجاح الاستفتاء الشعبي الخاص بتعديل الدستور، المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد في بيان له عقب اجتماع أمانته الوطنية، أنه يعلن عن "التجند اللامشروط" لمناضلاته عبر التراب الوطني  للعمل على انجاح الاستفتاء على الدستور يوم الفاتح نوفمبر المقبل.

وأضاف البيان ان الاتحاد يدعو المرأة الى "التحرك من أجل إقناع المواطنين بأداء واجبهم الانتخابي والتصدي بذلك لأولئك الذين يريدون ضرب الجزائر في وحدتها وفي أمنها واستقرارها".

من جهة اخرى، حيا الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات "وفاء رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتعهداته والتزاماته تجاه الشعب (...) والعمل على ازالة بؤر التخلف في مناطق الظل عبر الولايات ومحاربة الجريمة والمخدرات والقضاء على عصابات الاحياء"، مثمنا أيضا "ترشيد انفاق المال العام وتحريك عجلة الاصلاحات من خلال تعديل الدستور تأسيسا لبناء الجزائر الجديدة".

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الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يؤكد تجنده "اللامشروط" لإنجاح استفتاء الفاتح نوفمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 19:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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