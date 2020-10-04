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تكتل المسار الجديد يرافع من أجل ثروة شبانية قادرة على المشاركة في بناء جزائر جديدة

  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 08:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
تكتل المسار الجديد يرافع من أجل ثروة شبانية قادرة على المشاركة في بناء جزائر جديدة

قسنطينة- دعا مشاركون يوم السبت في لقاء بقسنطينة نظمه تكتل المسار الجديد إلى بروز ثروة شبانية قادرة على المشاركة "بفعالية في بناء جزائر جديدة".

و بعد أن أبرزوا أهمية دور الشباب في تنمية البلاد، أكد المتدخلون في هذا اللقاء  الذي حضره ممثلون عن المجتمع المدني و آخرين لجمعيات و منتخبين محليين و جامعيين على حتمية فتح قنوات للتواصل و التبادل مع الشباب الذي يعتبر "الحلقة الأقوى" ضمن مسعى بناء "الجزائر الجديدة" التي يتطلع إليها الشعب.

و قد ذكر المشاركون بالإنجازات الكبيرة التي جسدها الشباب الجزائري خاصة في مجال البحث العلمي كما ألحوا على أهمية "إشراك" هذه الفئة من المجتمع (الشباب) في الحياة السياسية للبلاد من خلال مشاركة مكثفة و واسعة في الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل .

و في هذا السياق اعتبر مهدي برحال عضو بتكتل المسار الجديد أن الاستفتاء على الدستور يجب أن يشكل بالنسبة للشباب "نقطة انطلاق" ستسمح له فيما بعد بالمشاركة بطريقة "فعلية و فاعلة" في بناء جزائر جديدة.

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و يعمل تكتل المسار الجديد من خلال مثل هذه اللقاءات على شرح مشروع تعديل الدستور، حسب ما أكده نفس المتحدث الذي صرح أن هذا التنظيم الممثل من طرف مختلف فئات المجتمع "يتبنى مبدأ التشاور في خدمة البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي خصص لتوعية الشباب بأهمية المشاركة في الحياة السياسية لقطع الطريق أمام كل التلاعبات قد تميز بفتح عديد الورشات حول الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و كذا حول المجتمع المدني بالإضافة إلى تنظيم جلسة إعلامية حول التعديلات الواردة في مشروع الدستور الجديد.

و أكد السيد برحال في الأخير بأن لقاءات مماثلة سيتم تنظيمها لاحقا عبر عديد ولايات البلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
تكتل المسار الجديد يرافع من أجل ثروة شبانية قادرة على المشاركة في بناء جزائر جديدة
  أدرج يـوم : الأحد, 04 تشرين1/أكتوير 2020 08:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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