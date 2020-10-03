Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تعديل الدستور: الترخيص للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية

  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات
تعديل الدستور: الترخيص للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية

المدية - أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت بالمدية الترخيص للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية تحسبا للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.

وصرح السيد شرفي على هامش لقاء حول "وعي ديمقراطي ونهضة مجتمع" من تنظيم المرصد الوطني لتطوير المسارات الانتخابية و تعزيز الديمقراطية بالمتحف الجهوي للمجاهد "الترخيص لأول مرة للحركة الجمعوية من اجل تنشيط تجمعات شعبية بهدف تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة بقوة في الاستفتاء حول الدستور الجديد وكذا تنظيم وتأطير كل النشاطات المندرجة في إطار الحملة من اجل الموعد الانتخابي لأول نوفمبر المقبل"، كما أضاف.

كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا "الانفتاح لحقل تنشيط الحملة من اجل استفتاء أول نوفمبر فرصة للحركة الجمعوية "للمساهمة في إنجاح هذا الموعد".

إقرأ ايضا: تعديل الدستور: تعزيز موقع السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان

وألح السيد شرفي على أهمية "احترام أخلاقيات وقواعد" الحملة الانتخابية، من خلال دعوته "لكل فعاليات الحركة الجمعوية" من اجل "الابتعاد قدر الإمكان عن الممارسات القديمة وعدم تكرار أخطاء الماضي" وفق ما ذكره أمام المندوبين البلديين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية المدية. محذرا في ذات السياق من "أي تجاوزات محتملة أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة".

كما نهى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن عدم استغلال الحركة الجمعوية مشاركتها في الحملة من اجل "التحول إلى تشكيلات سياسية" لكن ستبقى ك"فاعل يكرس عمله لصالح البلاد والعباد".

وناشد في السياق المندوبين البلديين من اجل "الحفاظ على صورة وسمعة السلطة الوطنية المستقبلة للانتخابات" مع تجنب "المساهمة في زيادة تلويث الساحة السياسية من خلال الابتعاد عن كل ما يسيء بصورة هذه الهيئة"، يقول السيد شرفي.

آخر تعديل على السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:49
كلـمات مفتـاحيــة :
تعديل الدستور: الترخيص للحركة الجمعوية بتنشيط تجمعات شعبية
  أدرج يـوم : السبت, 03 تشرين1/أكتوير 2020 18:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.03

جراد: الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "انطلاقة جديدة" لدعم الاقتصاد الوطني

20.10.03

المؤسسات الناشئة: إنشاء قسم تمويل ضمن بورصة الجزائر

20.10.03

الوزير الأول : المؤسسات الناشئة "محور أساسي" في سياسة عمل الحكومة

20.10.03

نحو وضع خريطة وطنية رقمية لكل فعاليات المجتمع المدني

20.10.03

الصحراء الغربية: المغرب يفرض حصارا ترهيبيا على أعضاء إيساكوم 

20.10.03

كرة القدم: "مواجهة الجزائر اختبار حقيقي لنا" (المدير الرياضي لمنتخب المكسيك)

الأكثــر قـراءة

20.09.29

وزيرة الثقافة تلتقي نوادي القراءة

20.09.29

إطلاق حملة ثقافية لتوثيق وجمع المخطوطات العلمية لمنطقة وادي سوف

20.09.30

ضرورة التثمين الإقتصادي للتراث الثقافي لتحقيق التنمية لفائدة الأجيال الحالية و القادمة

20.09.28

رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل خصصت لدراسة وضعية قطاع الرياضة

20.10.01

انطلاق دورات تكوينية مجانية لفائدة 7500 موظف وإطار تابع لقطاع التجارة

20.10.01

وزارة التربية تعلن عن تأجيل الدخول المدرسي إلى تاريخ لاحق