أمن ولاية الجزائر يتلقى 7641 مكالمة هاتفية عبر الخطين 1548 و17

الجزائر - تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر 7641 مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 1548و 17 ، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و 24 سبتمبر الماضي، تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وتلقي الارشادات والتوجيهات، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان ، أن "قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر، ومن أجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين تعمل على الاخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية ،واسفرت هذه التدخلات عن توقيف 13 شخصا مشتبه فيه محل تبليغ.

كما تم على اثر هذه العملية حجز 507 قرص مؤثر عقلي ، 22 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي ، قارورتين (02) محلول مخدر ، قارورة غاز مسيل للدموع ، (05) أسلحة بيضاء ومبلغ مالي قدره (22000) دج من عائدات الترويج".

و بالمناسبة، دعت مصالح الأمن لولاية الجزائر المواطنين إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية، كما تضع تحت تصرفهم الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 إضافة إلى خط 104، تطبيق / ألو شرطة /وكذا صفحة الفايسبوك لأمن ولاية الجزائر للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".