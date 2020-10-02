حركة النهضة تدعو المواطنين الى المشاركة بقوة في الاستفتاء على التعديل الدستوري

وأكد الامين العام, خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشورى للحركة, على ضرورة "إعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم وتعزيز اللحمة الوطنية من أجل تحقيق التوافق الاجتماعي و بناء الجزائر الجديدة في إطار التوزيع العادل للثروات وتحقيق المساواة الاجتماعية".
وقال السيد بن عائشة في هذا الاطار ان الدستور الجديد ينبغي أن يكون بمثابة "عقد اجتماعي حقيقي يحقق التوافق الوطني و يعيد بناء الثقة بين كل ابناء المجتمع مثلما أراده الحراك الشعبي السلمي", مشددا على أهمية "تجسيد الارادة الشعبية لتحقيق التوافق الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وأبدى السيد بن عائشة بالمناسبة "تحفظات" حركة النهضة بخصوص بعض التعديلات التي جاء بها الدستور الجديد, لاسيما فيما يتعلق بالديباجة والفصل بين السلطات ودور الجمعيات في الحقل السياسي, داعيا الى مواصلة العمل من أجل "ترسيخ دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة والمساواة بين كل أبناء الشعب".