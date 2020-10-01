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إعلان عن تنظيم الطبعة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 21:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
إعلان عن تنظيم الطبعة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

الجزائر - أعلنت وزارة الاتصال, يوم الخميس, عن تنظيم الطبعة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر من كل سنة.

وأوضح بيان للوزارة أن طبعة هذه السنة ستنظم تحت موضوع "الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة".

وتعد هذه الجائزة --حسب نفس المصدر--"اعترافا بالمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية, التي تساهم بإعلامها المكتوب, السمعي البصري والإلكتروني في تجسيد حق المواطن في اعلام موضوعي وذي مصداقية".

وتهدف جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إلى"تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله وإلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا والمتعلقة بالموضوع المقترح".

آخر تعديل على الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 21:36
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إعلان عن تنظيم الطبعة السادسة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 21:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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