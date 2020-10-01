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وزير الدفاع الامريكي يقف أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات
وزير الدفاع الامريكي يقف أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية

 الجزائر- تنقل يوم الخميس وزير الدفاع الأمريكي, السيد مارك طوماس إسبر, الى مقام الشهيد (الجزائر العاصمة) حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية.

وكان الوزير الأمريكي للدفاع قد حل في وقت سابق من نهار اليوم بمطار هواري بومدين الدولي في إطار زيارة تدوم يوما واحدا, وكان في استقباله اللواء عبد الحميد غريس, الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, مرفوقا برئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ومدير العلاقات الخارجية والتعاون.

وخلال هذه الزيارة, استقبل الوزير الامريكي من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حيث صرح عقب الاستقبال أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجالات عديدة, بالإضافة الى تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي.

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وقد جرى الاستقبال بحضور الوفد المرافق للوزير الامريكي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر, ومن الجانب الجزائري الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, ومدير الديوان برئاسة الجمهورية, السيد نور الدين بغداد دايج, واللواء محمد بوزيت, مدير عام التوثيق والأمن الخارجي بوزارة الدفاع الوطني.

آخر تعديل على الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 19:35
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وزير الدفاع الامريكي يقف أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 19:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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