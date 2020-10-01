وعليه فان الصحفيين والتقنيين المعنيين بتغطية هذا الحدث مدعوون لاجراء الاختبار الطبي الخاص بالكشف عن كوفيد-19 على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، المدخل 06 ، وهذا يوم الجمعة 02 اكتوبر 2020 في الفترة مابين الثامنة صباحا والرابعة مساء.
ندوة وطنية حول المؤسسات الناشئة يوم السبت بالجزائر العاصمة
أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 18:23 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 7 مرات
الجزائر - ان وسائل الاعلام الوطنية مدعوة لتغطية الندوة الوطنية حول المؤسسات الناشئة تحت عنوان '' الجزائر – ديسرابت 2020'' يوم السبت 03 أكتوبر 2020 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا .
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