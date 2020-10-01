مالي: اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر هو أساس حل الأزمة -

تمنراست : ضرورة إقحام الساكنة في مساعي المحافظة على التراث الثقافي -

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية -

ندوة وطنية حول المؤسسات الناشئة يوم السبت بالجزائر العاصمة -

خلل في محطة كهربائية ليبية : سونلغاز ترسل فريقا من 13 تقنيا -

أشغال عمومية: ازدواجية الطرق الوطنية من أولويات القطاع -

ملعب وهران الجديد : أشغال إصلاح العشب تشرف على نهايتها -

تعديل الدستور: استفتاء الفاتح نوفمبر محطة مصيرية في تاريخ الجزائر -

كورونا: 160 إصابة جديدة, 108 حالة شفاء و 7 وفيات -

الصحراء الغربية: منظمة فرنسية تدعو الأمم المتحدة الى ايلاء اهتمام للأعمال العنصرية للاحتلال المغربي -

ملتقى وطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد يوم الاثنين بالجزائر العاصمة -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الأمريكي -

تسيير مترو العاصمة من طرف فرع تابع لمؤسسة مترو الجزائر ابتداء من الفاتح نوفمبر -

مراجعة قانوني العمران والمدينة ستتم باستشارة واسعة وبمشاركة المجتمع المدني -

إلتزام الدولة بالتكفل بفئة المسنين سيتعزز في ظل التعديل الدستوري -

اعادة بعث نشاط النسيج الصناعي سيتم باحترام المعايير البيئية -

اليوم الدولي للترجمة: ترجمة النصوص المقدسة محور لقاء المترجمين -

ملاريا : الفرق الطبية المتواجدة بولايات الجنوب تسهر على التكفل بالحالات المسجلة -

وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: السيد جراد يوقع على سجل التعازي بسفارة الكويت -