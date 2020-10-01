ملتقى وطني حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد يوم الاثنين بالجزائر العاصمة

الجزائر- تنظم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي, ملتقى وطني تحت عنوان "المجتمع المدني شريك أساسي في مكافحة الفساد" يوم الاثنين القادم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة.

وأوضح بيان لذات الهيئة, يوم الخميس, ان هذا الملتقى سيشكل "منصة للنقاش وتبادل الآراء حول الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته باعتباره إحدى ركائز منظومة النزاهة الوطنية".

وسيشارك في هذا الملتقى ممثلون عن الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والاساتذة الباحثين والاعلاميين وذلك بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية.

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من جهة اخرى, وفي اطار المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد, تنظم الهيئة دورة تكوينية تدوم ثلاثة أيام (من 6 الى 8 اكتوبر 2020) لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من الفساد والمجالات ذات الصلة, يضيف البيان.