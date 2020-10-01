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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, السيد مارك طوماس إسبر, وزير الدفاع الأمريكي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, صباح اليوم, السيد مارك طوماس إِسبِر, وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر".

وأوضح المصدر ذاته أن "المقابلة جرت بحضور الوفد المرافق للوزير و القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر, ومن الجانب الجزائري الفريق السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, ومدير الديوان برئاسة الجمهورية, السيد نور الدين بغداد دايج, واللواء محمد بوزيت, مدير عام التوثيق والأمن الخارجي بوزارة الدفاع الوطني".

وقد تناولت المحادثات "استعراض العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجالات عديدة, كما بحث الطرفان تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي واتفقا على ضرورة متابعة التشاور والتنسيق من أجل توطيد أركان الأمن والسلم في المنطقة في إطار احترام وحدة وسيادة دولها".

"وبعد هذا اللقاء المثمر, أقام رئيس الجمهورية مأدبة غداء بمقر الرئاسة على شرف الضيف ومرافقيه", يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

آخر تعديل على الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 17:16
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الدفاع الأمريكي
  أدرج يـوم : الخميس, 01 تشرين1/أكتوير 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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