اتفاقية بين وزارة المجاهدين والتلفزيون الجزائري تحضيرا لإطلاق قناة الذاكرة

الجزائر- تم التوقيع على اتفاقية تعاون وتنسيق بين وزارة المجاهدين والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري, وذلك تحضيرا لإطلاق قناة الذاكرة المقرر يوم الفاتح نوفمبر المقبل.

وأوضح بيان لوزارة المجاهدين, يوم الخميس, أن الهدف من اطلاق هذه القناة هو "الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتبليغ الناشئة والقيم السامية والنبيلة لمراحل تاريخ الجزائر العريق".

وأضاف ذات المصدر أن اطلاق قناة الذاكرة "يأتي تبعا للإعلان التاريخي لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون بإطلاق قناة الذاكرة", مبرزا أن الوزارة "عكفت إثر ذلك على تنظيم لقاءات متواصلة مع مختلف القطاعات, إيمانا منها بالدور الريادي الذي تضطلع به في مجال العناية بالذاكرة وضمان تناقل الموروث التاريخي والثقافي لثورتنا المجيدة بين الاجيال".

اقرأ أيضا : فيلم وثائقي حول مسار المجاهد روبيرتو محمود معز الأرجنتيني الذي التحق بالثورة الجزائرية

وأوضح البيان ان هذا المجهود "يتطلب في الوقت الراهن المزيد من التعاون بين القطاعات والهيئات الوطنية والمؤسسات على غرار المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لما تتوفر عليه من وسائل وامكانيات مادية وبشرية مهمة ودورها الكبير في مجال المحافظة على الذاكرة الوطنية من خلال باقة من قنواتها التلفزيونية ومواقعها الالكترونية وعلى فضاءات التواصل الاجتماعي".