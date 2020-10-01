شنين يذكر النواب بضرورة التحسيس بأهمية الدستور والتوجه لصناديق الاقتراع

وجاء في بيان للمجلس أن السيد شنين أوضح في هذا الشأن ان "مشروع الدستور جاء تلبية لاحتياجات ومطالب المواطنين من أجل تحقيق التغيير الذي لا طالما طمح له الشعب الجزائري", مشيرا إلى أن "المجلس الشعبي الوطني قد صوت بالإجماع على مشروع هذا الدستور".
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وأكد في السياق نفسه, أن "استرجاع الثقة بين المواطن والدولة تكمن في مرافقته للمؤسسات والتي تبدأ من خلال المشاركة الشعبية الواسعة في هذا الاستفتاء", معربا عن أمله في أن يكون الفاتح من نوفمبر "محطة أخرى و انطلاقة للجزائر التي حلم بها الشهداء والتي يحلم بها الجزائريات والجزائريون كافة".