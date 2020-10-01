شنين يذكر النواب بضرورة التحسيس بأهمية الدستور والتوجه لصناديق الاقتراع

الجزائر- ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, يوم الخميس النواب, في مستهل الجلسة العلنية التي خصصت لطرح الاسئلة الشفوية, ب"ضرورة التحسيس والتوعية بأهمية الدستور وبأهمية التوجه لصناديق الاقتراع" يوم الفاتح نوفمبر المقبل.

وجاء في بيان للمجلس أن السيد شنين أوضح في هذا الشأن ان "مشروع الدستور جاء تلبية لاحتياجات ومطالب المواطنين من أجل تحقيق التغيير الذي لا طالما طمح له الشعب الجزائري", مشيرا إلى أن "المجلس الشعبي الوطني قد صوت بالإجماع على مشروع هذا الدستور".

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