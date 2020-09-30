الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء يوم الأربعاء, اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, السيد فائز السراج, تناول مستجدات الأزمة الليبية, حسب ما أورده بيان لرئاسة لجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء يوم الأربعاء , اتصالا هاتفيا من أخيه السيد فائز السراج, رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة, حول مستجدات الأزمة الليبية".

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وقد "استجاب رئيس الجمهورية, أثناء هذه المكالمة الهاتفية, لطلب السيد فائز السراج بالمساعدة العاجلة على إصلاح خلل في محطة توليد الكهرباء التي تزود طرابلس, فأمر السيد الرئيس وزير الطاقة بتشكيل فريق تقني من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز, سونلغاز, للتوجه غدا لهذا الغرض إلى عاصمة البلد الشقيق", يضيف نفس المصدر.