الرئيس تبون يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد

الجزائر- تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء, خلال حفل انتظم بمقر رئاسة الجمهورية, أوراق اعتماد السفراء الجدد لفرنسا و اثيوبيا و هولندا بالجزائر الذين ابرزوا جودة العلاقات القائمة بين بلدانهم و الجزائر و ارادتهم في تطويرها أكثر.

و صرح السفير الفرنسي الجديد السيد فرانسوا غويات اثر الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية "أسعدني التطرق مع الرئيس تبون للافاق الواعدة لتطوير العلاقات الثنائية و كذا المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا و مالي و الساحل عامة".

وقال انه عبر للرئيس تبون عن الاهتمام الذي يوليه نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لكي تكون العلاقات بين البلدين "مستقرة و هادئة و مثمرة".

و أشار السيد غويات الى انه على معرفة بالجزائر و ثقافتها "منذ نصف قرن" موضحا انه يقضي "كل سنة عطلته بها". و استطرد يقول "من المهم بالنسبة لي تمثيل بلدي".

و قال السفير الاثيوبي الجديد السيد نبيات جيتاشو أساجيد من جهته انه تحدث مع رئيس الجمهورية حول العلاقات الثنائية بين البلدين و سبل تطويرها اكثر "على الصعيدين الثنائي و المتعدد الاطراف و في اطار الاتحاد الافريقي".

وأشار الديبلوماسي الاثيوبي الى انه تم التطرق مطولا الى المسالة "جد الهامة" بالنسبة لاثيوبيا المتمثلة في سد النهضة الذي يعد محل نزاع مع دول جارة اخرى بالمنطقة.

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و اشادت السفيرة الجديدة لمملكة هولندا بالجزائر السيدة جانا فان دير فيلدي بدورها بالعلاقات الثنائية الممتازة بين الجزائر وبلدها معربة عن "بالغ سعادتها" للعودة الى الجزائر للمرة الثالثة.

و صرحت "لقد تحدثنا حول مواضيع الامن لاسيما في مالي و ليبيا و في منطقة الساحل و كذا التسيير الانساني للهجرة".

كما تطرقت الديبلوماسية الهولندية الى "اطار التعاون الممتاز" بين البلدين لاسيما اللجنة المشتركة التي تضم عدة قطاعات.