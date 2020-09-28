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كوفيد 19: تخفيف اجراءات الحجر الصحي في العديد من الولايات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
كوفيد 19: تخفيف اجراءات الحجر الصحي في العديد من الولايات

الجزائر- اتخذ الوزير الأول, عبد العزيز جراد يوم الأربعاء سلسلة من التدابير المتعلقة بتخفيف تدابير الحجر الصحي الخاص بتطور الوضع الصحي (كوفيد-19), حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و هكذا فإن قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي تنتقل من 18 إلى 11 ولاية في حين تقرر رفع الحجر الصحي الجزئي المنزلي كليا في 10 ولايات سجلت تحسنا ملحوظا في الوضع الصحي. و يتعلق الأمر بولايات: البويرة و تبسة و المدية و اليزي و بومرداس و الطارف و تندوف و تيبازة و عين الدفلى و غليزان.

كما تقرر تمديد اجراء الحجر الصحي الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر (23:00 سا) ليلا إلى الساعة السادسة (06:00 سا) صباحا لمدة ثلاثين يوما (30) ابتداء من الفاتح أكتوبر 2020 في ثمانية (08) ولايات و يتعلق الأمر بولايات: بجاية و البليدة و تلمسان و تيزي وزو و الجزائر العاصمة و جيجل و عنابة ووهران.

و من جهة أخرى، قرر الوزير الاول تطبيق إجراء  الحجر المنزلي الجزئي لمدة 30 يوما ابتداء من 01 أكتوبر 2020 من الساعة الحادية عشر (23:00 سا) ليلا إلى الساعة السادسة (06:00 سا) صباحا في ثلاث ولايات تسجل اتجاها تصاعديا في حالات الإصابة بالعدوى وهي باتنة وسطيف وقسنطينة.

اقرأ أيضا : كوفيد-19: الوزير الأول يتخذ جملة من التدابير لمجابهة الأزمة الصحية

كما قررت الحكومة رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وخلص نفس المصدر إلى أنه تم الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية ساريا عبر كامل التراب الوطني سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 18:07
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كوفيد 19: تخفيف اجراءات الحجر الصحي في العديد من الولايات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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