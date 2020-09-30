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قائد الدرك الوطني يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القيادة الجهوية الأولى بالبليدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر- قام قائد الدرك الوطني, العميد نورالدين قواسمية, يومي 28 و 29 سبتمبر الجاري, بزيارة عمل وتفتيش لوحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة, حسب ما أورده يوم الأربعاء بيان لهذا الجهاز الأمني.

وقد وقف العميد قواسمية عن كثب على "واقع النشاط العملياتي للوحدات وكذا جاهزية الأفراد في الميدان ومدى تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالأمن والسكينة العموميين المسطرة من طرف القيادة".

وفي هذا الإطار --يضيف البيان-- "تمت معاينة عمل الوحدات المضطلعة بمهام حفظ الأمن العمومي والساهرة على محاربة الجريمة بمختلف أشكالها, خاصة في مجال مكافحة اللصوصية, جنوح الأحداث وعصابات الأحياء, ضمانا لسلامة المواطن وممتلكاته".

كما قام قائد الدرك الوطني بتدشين بعض الوحدات التي تم إنشاؤها مؤخرا بغرض تعزيز التغطية الأمنية عبر إقليم القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني.

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وخلال هذه الزيارة, عقد اللواء قواسمية اجتماعا تقييميا مع قادة الوحدات وإطارات القيادة الجهوية, حيث ثمن "المجهودات المبذولة في مجابهة الجريمة" وحث الأفراد على "تحقيق أهداف الدرك الوطني على أرض الميدان لتكون واقعا ملموسا ينعكس على شعور المواطنين بالأمن والسكينة والطمأنينة في محل إقامتهم وفي تنقلاتهم من خلال العمل الدؤوب, المتفاني والـمتميز, ومحاربة الإجرام والجريمة المنظمة بكل أنواعها وبدون هوادة".

كلـمات مفتـاحيــة :
قائد الدرك الوطني يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات القيادة الجهوية الأولى بالبليدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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