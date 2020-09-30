رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الجزائر

وجاء في البيان "تسلم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم خلال حفل انتظم بمقر رئاسة الجمهورية, اوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الجزائر وهم على التوالي :
سعادة سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، السيد نبيات جيتاشو أساجيد.
سعادة سفيرة مملكة هولندا، السيدة جانا فان دير فيلدي.
سعادة سفير الجمهورية الفرنسية، السيد فرانسوا غويات.
وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد دايج و وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم، اللذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا للسفراء المعتمدين", كما أكده بيان رئاسة الجمهورية.