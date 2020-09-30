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الحكم بسنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ في حق محمد جميعي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 12:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الحكم بسنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ في حق محمد جميعي

الجزائر - أدانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، يوم الأربعاء ، محمد جميعي ،المتابع بقضايا سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي ، بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج .

وكان وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي امحمد، قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج ، في حق النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ، الذي وضع رهن الحبس المؤقت في سبتمبر 2019.

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الحكم بسنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ في حق محمد جميعي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 30 أيلول/سبتمبر 2020 12:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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