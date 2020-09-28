فيضانات النيجر: الجزائر تمنح هبة تتكون من 500 خيمة بناء على تعليمة من الرئيس تبون

الجزائر - منحت الجزائر، بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هبة بـ 500 خيمة لجمهورية النيجر قصد مساعدة السكان المنكوبين على إثر الفيضانات التي شهدها مؤخرا هذا البلد.

وبناء على تعليمة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تم منح مساعدة بـ 500 خيمة لجمهورية النيجر قصد مساعدة السكان المنكوبين بسبب الفيضانات التي مست مؤخرا هذا البلد الشقيق والجار.

إقرأ أيضا: مساعدات الجزائر للنيجر تعتبر بمثابة "واجب إنساني" اتجاه هذا البلد الشقيق

وامتد نقل هذه المساعدة، الذي تم بوسائل الجيش الوطني الشعبي، على مدار يومين في حدود رحلتين جويتين يوميتين.

وأشرف سفير الجزائر بالنيجر اليوم 29 سبتمبر على تسليم الجزء الاول من الخيمات (250) للوزيرة النيجرية المنتدبة المكلفة بالإدماج الإفريقي والجالية النيجرية في الخارج، السيدة أتاكا زهاراتو أبوبكر، خلال حفل رسمي نظم بنيامي، في حين ستسلم ال250 خيمة المتبقية يوم غد 30 سبتمبر 2020.

وتندرج هذه الهبة المقررة عقب طلب رسمي تقدمت به السلطات العليا النيجرية والذي جاء في ظرف صحي صعب يتميز بوباء كوفيد-19، في إطار التضامن التقليدي بين الجزائر و النيجر وتهدف إلى تخفيف معاناة العائلات المتضررة بالفيضانات التي سببت العديد من الخسائر البشرية وأضرارا مادية هائلة.

كما تهدف هذه المساعدة إلى المساهمة في تنفيذ مخطط الطوارئ الانساني الذي وضعته الحكومة النيجرية إثر هذه الكارثة الطبيعية.

إقرأ أيضا: الجزائر ترسل مساعدات إلى النيجر إثر الفيضانات التي خلفت خسائر مادية وبشرية

وتدل هذه المبادرة على التضامن والأخوة العريقة التي سادت دائما في علاقات البلدين الشقيقين والجارين المرتبطين ثقافيا وجغرافيا.

وتجدر الإشارة إلى ان الجزائر هي أولى البلدان التي استجابت لنداء المساعدة الانسانية التي أطلقتها الحكومة النيجرية إثر هذه الفيضانات.